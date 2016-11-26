السعودية تعلن توقيف شخص قتل عسكريا استجابة لدعوات تنظيم الدولة

الرياض- أ ف ب- اعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت توقيف شخص “يتبنى” فكر تنظيم الدولة الاسلامية وقام الاسبوع الماضي بقتل أحد عناصر قواتها المسلحة “استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين”.

واوردت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة نبأ توقيف السعودي هايل بن زعل بن محمد العطوي، اضافة إلى “سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم” بقضية اطلاق النار على الجندي أول عبدالله الرشيدي في مدينة تبوك (شمال غرب) الاحد الماضي.

واوضح أن التوقيف تم بعد ثلاثة ايام من الهجوم، وان المتهم “أقر تحقيقيا بتبنيه فكر داعش الارهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين”.

وكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي اصدر دعوات لمهاجمة السعودية التي تشارك في التحالف الدولي بقيادة واشنطن، والذي ينفذ غارات جوية ضد التنظيم في مناطق سيطرته بالعراق وسوريا منذ العام 2014.

وسبق للتنظيم الجهادي ان نفذ منذ نهاية العام المذكور، سلسلة هجمات في المملكة، استهدفت بمعظمها قوات الامن والاقلية الشيعية.