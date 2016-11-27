احتجاجات ضخمة تطالب باستقالة رئيسة كوريا الجنوبية
Nov 26, 2016
قال منظمو تظاهرة ان أكثر من «مليون» شخص تحدوا السبت البرد والثلوج في سيول للمطالبة مجددا باستقالة الرئيسة بارك غوين-هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية واستغلال نفوذ.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى رحيل بارك أو ايداعها السجن على وقع قرع الطبول اثناء توجههم نحو القصر الرئاسي حيث اغلق آلاف من عناصر الشرطة الطرقات المؤدية اليه.
وحسب المنظمين فان 1،3 مليون شخص شاركوا في التظاهرة وهي الاكبر منذ بدء هذه التجمعات التي تنظم في نهاية الاسبوع في العاصمة منذ شهر.
وعند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (11،00 ت غ) اطفأ المتظاهرون الشموع التي كانوا يحملونها ثم قاموا باضاءتها لاحقا في إشارة إلى ان حركتهم لن تتوقف طالما بقيت بارك في منصبها.
احتجاجات ضخمة تطالب باستقالة رئيسة كوريا الجنوبية
السلام عليكم
هذه المظاهرات ذكرتني بالذي قام بفبركتها ccومجموعته الإنقلابية من أجل الإطاحة بالرئيس الشرعي د.محمد مرسي- والصورة التي قيل عتها في ذلك الوقت أنّ “google قد نشرها وقدر عددها بثلاثين مليون رغم أنّ التقديرات نفت نفيّا قاطعا بأنّ المكان المذكور لا يسع لأكثر من مليونين وقد تبرأت googleلاحقا من الخبرالذي نسب إليها…
أإمّا هذه المظاهرة فهي بالصوت والصورةودليل على مصداقية الإعلام رغم ما فيه…وليس كإعلام الإنقلابيين الذي طبّل وهزّ الوسط ورفع حناجره بالنعيق والبكاء على مستقبل مصر ..وها هي الأيام تثبث عكس ما قيل وغرقت “مصر الدكر” في مستنقع السياسة العرجاء والإقتصاد المبني على المشاريع الوهمية التي جنى خيرات البلاد والعباد وأموال الصدقات لتضخ في مصاريف خارج بنوك مصر الدكر”…ولعلّ تنبه السعودية لذلك جعلها تنفض يديها من حكومة ccنادمة على أيام مرسي ذكره الله بخير وفك قيده وقيد المصريين الشرفاء من براثين الإنقلابيين…
ولله في خلقه شؤون
وسبحان الله