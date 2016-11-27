﻿احتجاجات ضخمة تطالب باستقالة رئيسة كوريا الجنوبية

قال منظمو تظاهرة ان أكثر من «مليون» شخص تحدوا السبت البرد والثلوج في سيول للمطالبة مجددا باستقالة الرئيسة بارك غوين-هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية واستغلال نفوذ.

وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى رحيل بارك أو ايداعها السجن على وقع قرع الطبول اثناء توجههم نحو القصر الرئاسي حيث اغلق آلاف من عناصر الشرطة الطرقات المؤدية اليه.

وحسب المنظمين فان 1،3 مليون شخص شاركوا في التظاهرة وهي الاكبر منذ بدء هذه التجمعات التي تنظم في نهاية الاسبوع في العاصمة منذ شهر.

وعند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (11،00 ت غ) اطفأ المتظاهرون الشموع التي كانوا يحملونها ثم قاموا باضاءتها لاحقا في إشارة إلى ان حركتهم لن تتوقف طالما بقيت بارك في منصبها.