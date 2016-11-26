﻿إصابة 12 شخصا جراء حريق شب في مستوطنة اسرائيلية بالضفة الغربية

تل ابيب- د ب ا- اصيب 12 شخصا جراء اندلاع حريق فجر امس السبت في بناية في مستوطنة معاليه أدوميم الاسرائيلية بالضفة الغرب.

وقالت الاذاعة الإسرائيلية ان ثلاثة من المصابين حلاتهم خطيرة ، والباقين حالاتهم متوسطة،ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق في البناية المكونة من خمسة طوابق.

وأضافت ان القرى الفلسطينية المجاورة تواجه حرائق تنتشر بسرعة بسبب الجفاف والرياح.

يشار إلى ان اسرائيل تشهد حرائق في مناطق مختلفة لليوم السادس على التوالي.

وتسلمت إسرائيل مساعدات، بما في ذلك طائرات ورجال إطفاء وشاحنات، من عدد من الدول الأجنبية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية امس، أن مساعدات وصلت من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، وكذلك من الأردن ومصر.

كان نتنياهو قد طالب بمساعدة خارجية في إطفاء الحرائق التي تشهدها إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «نشكر السلطة الفلسطينية على مساعدتها في المعركة ضد الحرائق التي تهدد حياة الكثيرين».

ونقلت الإذاعة الاسرائيلية الرسمية عن شموليك فريدمان، رئيس العمليات في خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية امس قوله: «إن الوضع تحت السيطرة عليه، وبالمعنى النسبي، تخف حدته. لكن نظرا لظروف الطقس القاسية للغاية يمكن أن يزداد سوءا مرة أخرى».

وأعرب وزراء إسرائيليون، خصوصا الذين ينتمون لليمين المتطرف، عن مخاوف من أن يكون مواطنون عرب أضرموا الحرائق. ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصابع الاتهام إلى «الإرهاب».

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية انه تم القبض على 14 مشتبها بهم بتهمة الحرق العمد والتحريض على العنف.