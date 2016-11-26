﻿سلسلة انفجارات في معسكر للأكراد والتحالف الدولي في سوريا

الحسكة -أ ف ب ـ دوت سلسلة انفجارات السبت داخل مستودع أسلحة وذخائر في معسكر مشترك تابع للمقاتلين الأكراد وقوات التحالف الدولي بقيادة امريكية، في شمال شرق سوريا، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي محلي.

واكتفى متحدث باسم التحالف الدولي بالقول «لا معلومات (لدينا) عن انفجارات».

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بان «خمسة انفجارات على الأقل هزت محيط بلدة تل تمر الواقعة في شمال غرب مدينة الحسكة» موضحا أنها «ناجمة عن انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر يتواجد فيه مقاتلون أمريكيون».

وأوضح مصدر قيادي كردي محلي في الحسكة، ان المعسكر «ليس قاعدة بحد ذاته بل يضم مستودع أسلحة وذخائر، ويشرف عليه الأمريكيون إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يقودون حملة ضد الجهاديين في شمال سوريا.

وقال انه تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ميداني للعلاج.

ويقع المعسكر على بعد 45 كيلومترا عن مدينة الحسكة.

ولم يتمكن المصدران من تحديد السبب المباشر لهذه التفجيرات التي قال شاهد عيان في تل تمر انها دوت بشكل متلاحق على مدى نصف ساعة، قبل ان تهرع سيارات الاسعاف والاطفاء إلى الموقع.

وقال عدد من شهود العيان انهم سبق وشاهدوا العلم الأمريكي مرفوعا أكثر من مرة على المعسكر.

وتنشر واشنطن افرادا من وحداتها الخاصة في شمال سوريا لتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية واخرى عربية تقاتل الجهاديين على جبهات عدة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجمعة ان جنديا أمريكيا في قوات التحالف توفي الخميس متأثرا بجروح اصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سوريا.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر حملة «غضب الفرات» لطرد الجهاديين من معقلهم في الرقة بدعم من التحالف الدولي الذي يشن ضربات جوية ضد الجهاديين في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015.