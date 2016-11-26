﻿إحباط تفجير انتحاري على مقربة من تواجد الرئيس الصومالي في مقديشو

مقديشو-من نور جيدي: أحبطت قوات الأمن الصومالية، امس السبت، محاولة تفجير سيارة مفخخة على مقربة من مكان تواجد رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في حي وابري وسط العاصمة مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.

وقال مصدر أمني مفضلاً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن القوات الأمنية أوقفت سيارة مفخخة في نقطة تفتيش بشارع «أفسيوني» في حي وابري، وأمرت الانتحاري الذي يكان يقودها بالترجل، قبل أن تنفجر المركبة.

وأضاف أن التفجير أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص (لم يعرف عددهم) بينهم مدنيون.

وأشار إلى أن الانتحاري في قبضة قوات الأمن.

وعلى بعد نحو 700 متر من موقع التفجير، كانت تجري مراسم افتتاح كلية العلوم بجامعة الأمة الصومالية، الكائنة في الشارع نفسه، بمشاركة الرئيس شيخ محمود إلى جانب مسؤولين حكوميين.

ووفق شهود، فإن الرئيس كان يخطب لحظة التفجير ولم تتأثر الأجواء عنده، حيث واصل كلمته أمام مئات الطلاب.

وحتى الساعة 12.00 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الأمر، كما أنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات حتى التوقيت نفسه.

إلا أن حركة «الشباب المجاهدين» الصومالية، غالبا ما تتبنى مثل هذه الأحداث. (الأناضول)