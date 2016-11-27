قطر: سنساعد المعارضة السورية حتى إذا أنهى ترامب الدور الأمريكي

الدوحة- رويترز- قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ستواصل تسليح المعارضة السورية حتى إذا أنهى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدعم الأمريكي وذلك في دلالة على تصميم الدوحة على مواصلة سياسة قد يتخلى عنها ترامب.

لكن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال في مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة السبت إن قطر لن تذهب “بمفردها” وتقدم للمعارضة صواريخ تحمل على الكتف للدفاع عن نفسها ضد الطائرات الحربية السورية والروسية.

وقال الوزير إنه رغم احتياج المعارضة لدعم عسكري إلا أن أي خطوة لتزويدها بأسلحة مضادة للطائرات تحمل على الكتف ستحتاج موافقة جماعية من الأطراف الداعمة للمعارضة.