بان كي مون يعزي الشعب الكوبي بوفاة “كاسترو”

نيويورك- الأناضول- قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تعازيه للشعب الكوبي، برحيل رئيسهم السابق فيدل كاسترو، الذي وافته المنية، في وقت سابق السبت، عن عمر ناهز 90 عامًا.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، قال كي مون “أعرب عن حزني لوفاة كاسترو، الذي يعد رمز الثورة الكوبية، والشخصية الرئيسية في علاقات أمريكا اللاتينية والدولية”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن التلفزيون الكوبي، وفاة “كاسترو”، بعد صراع مع مرض السرطان، وأعلنت الحكومة الكوبية، الحداد في عموم البلاد لمدة 9 أيام على وفاته.

كما تقدمت عدة دول بالعزاء لكوبا في وفاته ومن بينها تركيا والولايات المتحدة والجزائر، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس.

وكاسترو من مواليد 13 آب/ أغسطس 1926، تولى رئاسة كوبا عام 1959، بعد ثورة أطاحت بحكومة فولغينسيو باتيستا، واستمر حتى عام 2008.

وسلم “كاسترو” السلطة لشقيقه راؤول كاسترو، حيث فاز حينها بانتخابات عامة.

وتبنى كاسترو عام 1965 الفكر الاشتراكي، وأسس الحزب الشيوعي الكوبي، وتولى منصب الأمين العام للحزب.