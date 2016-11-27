نتنياهو يشكر عباس على المساعدة في مكافحة حرائق إسرائيل

تل أبيب- د ب أ- شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت لمساعدته إسرائيل في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد.

وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا بعباس مساء السبت ليعبر عن شكره لقيام السلطة الفلسطينية بإرسال ثماني سيارات إطفاء و40 فردا من عناصر مكافحة الحرائق إلى إسرائيل، وفقا لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

وجاء في البيان أن “نتنياهو أعرب كذلك عن تقديره لحقيقة أن اليهود والعرب قد نقلوا ضحايا الحرائق إلى منازلهم”.

وشكر زعيم المعارضة الإسرائيلي يتسحاق هيرتزوج أيضا الفلسطينيين لتعبيرهم عن قناعتهم بأنه “من هذه المأساة هناك وميض أمل سيزداد ويمكن أن يحدث اختلافا في الأمور”.