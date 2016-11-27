الجيش اليمني يعلن مقتل 50 من الحوثيين وقوات صالح خلال 24 ساعة

اليمن- الأناضول- أعلن الجيش اليمني، مقتل 50 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال البيان إن “22 عنصرًا من مليشيا الحوثي وصالح قتلوا، وجرح 17 آخرون في قصف لمدفعية التحالف العربي والجيش الوطني، وفي اشتباكات شمال شرق مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضاف أن “12 من الطرفين قتلوا، وجرح 14 آخرون بينهم 4 إصابتهم خطيرة في قصف للتحالف والجيش استهدف اجتماعًا لقيادات ميدانية تابعة للانقلابيين في منطقة حرض الحدودية خلال الفترة نفسها”.

وفي جبهة حرض أيضًا، لقي 16 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، مصرعهم إثر غارة للتحالف على إحدى المزارع التي يتلقون تدريبًا عسكريًا فيها، وفق البيان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين وقوات صالح بشأن ما ذكره المركز، كما لم يصدر عن التحالف أي بيان حول ذلك حتى الساعة 6.50 تغ.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلًا عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.