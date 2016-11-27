اختطاف سبعة مسؤولين بشركة للنفط والغاز من مناطق قبلية في باكستان

ديرا إسماعيل خان- د ب أ- خطف مجهولون سبعة مسؤولين بشركة للنفط والغاز السبت من المناطق القبلية في باكستان، طبقا لما ذكرته شبكة “جيو نيوز″ التلفزيونية الباكستانية الأحد.

وكان الرجال وهم من السكان المحليين الذين يعملون بشركة بولندية قد خطفوا من حدود إقليم جنوب وزيرستان ومدينة ديرا إسماعيل خان، كما تم الاستيلاء على ثلاث سيارات.

ولم يقدم الخاطفون أي مطالب أو يكشفوا عن هوياتهم. غير أن مسؤولا سياسيا بالمنطقة يستخدم رجاله لاستعادة الرهائن.

وتقع المنطقة التي خطف منها المسؤولون ضمن الولاية القضائية للمناطق القبلية الخاضعة للادارة الاتحادية في باكستان.

وكان سبعة من مسؤولي الحكومة قد اختطفوا في آذار/ مارس هذا العام من تلك المناطق وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بشهرين.