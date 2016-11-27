اصابة 22 مسلحا سوريا معارضا تدعمهم تركيا في هجوم كيميائي لتنظيم الدولة في سوريا

اسطنبول- أ ف ب- اعلن الجيش التركي الأحد اصابة 22 مسلحا سوريا معارضا تدعمهم تركيا في هجوم بالغاز نفذه جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في شمال سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن بيان لقيادة أركان الجيش “نتيجة إطلاق داعش صاروخا تعرض 22 عنصرا من الفصائل المعارضة لاصابات بالغاز الكيميائي في العينين والجسم”.

اضافت ان الهجوم تم في منطقة بلدة الخليلية شرق الراعي في شمال سوريا.

ونقل الاعلام التركي ان المسلحين السوريين المصابين نقلتهم فرق اغاثة من وكالة “افاد” التركية للانقاذ إلى بلدة كيليس في الجهة التركية من الحدود.

وافادت تقارير صحافية ان عمال الاغاثة الاتراك ارتدوا بزات كيميائية خاصة، ونقلوا المسلحين السوريين إلى المستشفى الرئيسي في كيليس حيث يتلقون حاليا العلاج.