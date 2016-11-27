الجيش الإسرائيلي يعلن قتل أربعة مقاتلين على صلة بتنظيم الدولة في الجولان

القدس المحتلة- أ ف ب- قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اربعة مسلحين على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية، بعدما اطلقوا النار على جنوده في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان الاحد، بحسب ما اعلن متحدث عسكري.

وقال المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنير لوكالة فرانس برس انه تم استهداف الجنود بمدافع رشاشة وقذائف هاون، فردوا باطلاق النار قبل أن يقصف سلاح الجو الالية التي كان المسلحون يستقلونها. واشار ليرنير إلى أن المسلحين ينتمون إلى “لواء شهداء اليرموك” الذي سبق ان بايع تنظيم الدولة الاسلامية.

ولم يصب أي من الجنود في تبادل إطلاق النار، بحسب ليرنير.

ومنذ حرب حزيران/ يونيو 1967، تحتل إسرائيل حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية (شمال شرق) واعلنت ضمها في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتقول إسرائيل انها لا تريد التورط في النزاع المعقد الدائر في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات لكنها هاجمت اهدافا عسكرية بعد اطلاق نيران باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

ويحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولية إطلاق النار على الأراضي السورية المحتلة أيا كان مصدره.