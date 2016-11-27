إسرائيل تعلن سيطرتها بشكل نهائي على الحرائق واستمرار حالة الطوارئ

القدس المحتلة- الأناضول- أعلنت سلطة إطفاء الحرائق الإسرائيلية، الأحد، عن سيطرتها بشكل نهائي، على الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الخمسة الماضية.

لكن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، قالت إن حالة الطوارئ والاستنفار ستستمر في صفوف طواقم الإطفاء، خشية من تجدد الحرائق.

وقالت الإذاعة، إن الحكومة الإسرائيلية أوعزت إلى طواقم الإطفاء بالاستمرار في إعلان حالة الطوارئ والاستنفار، خشية من تجدد الحرائق، بسبب الأجواء الجافة واستمرار هبوب الرياح.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن الحرائق أدت إلى وقوع أضرار بحوالي ألف وثمانمائة وحدة سكنية.

وتقدر الخسائر الخاصة بالمباني بنحو 120 مليون دولار.

وكانت مدينة حيفا الأكثر تضررا، إذ احترق 527 منزلا فيها.

من جانبها، قالت “نجمة داود الحمراء” (خدمة الإسعاف الأولي الإسرائيلية) أن 133 شخصا أصيبوا جراء هذه الحرائق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تعتقل عشرة فلسطينينن، مشتبهين بأنهم أضرموا النار وتسببوا باشتعال حرائق.

وتسببت الحرائق، بإجلاء نحو 75 ألف شخص عن منازلهم، في مدينة حيفا.

بدورها، شكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الدول التي قدمت المساعدة لإسرائيل، من خلال إرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق.