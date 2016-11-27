رئيس الأركان الإيراني: إيران قد تنشئ قواعد بحرية في اليمن أو سوريا

دبي- رويترز- قال محمد حسين باقري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في تصريحات نُشرت الأحد إن إيران قد تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا مستقبلا نظرا لأن موطئ القدم البعيد قد يكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية من التكنولوجيا النووية.

ونقلت صحيفة شرق الإيرانية اليومية عن باقري قوله “نحتاج لقواعد بعيدة ومن الممكن في يوم ما أن يكون لنا قواعد على سواحل اليمن أو سوريا أو قواعد على جزر أو (قواعد) عائمة.”

وأضاف في حديثه أثناء اجتماع لقادة البحرية “هل امتلاك قواعد بعيدة أقل من التكنولوجيا النووية؟ أقول إنه أهم بعشرات المرات”.

وإيران حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية وجماعة الحوثي المسلحة التي تقاتل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.