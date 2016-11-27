ممثل أفلام إباحية مصريّ يطلب الزواج من الفنانة بشرى

القاهرة ـ نشر ممثل الأفلام الإباحية من أصولٍ مصريّة شريف طلياني، صورة جمعته بالفنانة المصريّة بشرى، وذلك أثناء حضوره الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وعلق طلياني على قائلاً: “مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. بصراحة اتمنى اتجوزها”.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرضت إلى حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور، ممثل الأفلام الإباحية شريف طلياني، على “السجادة الحمراء”.