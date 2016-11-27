ممثل أفلام إباحية مصريّ يطلب الزواج من الفنانة بشرى
Nov 27, 2016
القاهرة ـ نشر ممثل الأفلام الإباحية من أصولٍ مصريّة شريف طلياني، صورة جمعته بالفنانة المصريّة بشرى، وذلك أثناء حضوره الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائي.
وعلق طلياني على قائلاً: “مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. بصراحة اتمنى اتجوزها”.
يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرضت إلى حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور، ممثل الأفلام الإباحية شريف طلياني، على “السجادة الحمراء”.
قال تعالى “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (20)” سورة النور
إذا لم تستح فافعل ما شئت هذا المجتمع فاسد مجتمع السجادة الحمراء هذا ما يفعلونه في الغرب وهوليوود الشرق وراهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال “لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه” ومن أمن العقاب أساء الأدب. .وهذا ما يريده مجتمع الفن …والسيسي فاتح لهم الطريق عالغارب علشان يتفرغ للرزززززززززز
حسبنا الله ونعم الوكيل