يحيى الفخراني يغادر تونس غاضبا

القاهرة ـ عاد إلى مصر الفنان يحيى الفخراني، السبت، قادما من تونس قبل مشاركته المقررة في حفل ختام مهرجان “أيام قرطاج المسرحية”، والذي كان يُنتظر أن يتم تكريمه خلاله.

وقالت مصادر لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الفخراني غضب عندما علم بأنه لن ينال التكريم الرئاسي من الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي، وأنه سيتم تكريمه فقط خلال المهرجان وهو ما رفضه الفنان المصري.

وأضافت المصادر أن الفخراني التقى وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، الذي حاول إثناء الفنان المصري عن قراره لكن دون جدوى.

وتابع: واتفق معه على عرض مسرحيته بتونس خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم الترتيب لتكريم الفنان المصري من قبل الرئيس التونسي.

تجدر الإشارة إلى أن السبسي قد منح الفنان عادل إمام، الوسام الوطني للاستحقاق، في قطاع الثقافة من الصنف الأول، في 5 نوفمبر من الشهر الجاري.