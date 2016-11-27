ألماسة وردية تباع بـ 18مليون دولار

لندن ـ أوردت إدارة دار كريستيز للمزادات أن ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة إجاص بيعت بمبلغ 18.127 مليون فرنك سويسري (18.11 مليون دولار) في جنيف منتصف الشهر الجاري.

وكشف راهول كاداكيا رئيس قسم المجوهرات في دار كريستيز، للصحفيين بعد إتمام البيع، أن صاحب الحظ السعيد الذي تمكن من شراء هذه الألماسة الوردية الرائعة هو جامع تحف آسيوي كبير، وكان قد شارك بالمزاد عبر الهاتف.

ويبلغ وزن الألماسة 9.14 قيراط، وقدر ثمنها الأولي قبل بداية المزاد بما يتراوح بين 16 و18 مليون فرنك سويسري.

وكانت دار سوذبيز للمزادات، المنافسة لدار كريستيز، قد باعت ألماسة وردية اللون، أيضا على شكل ثمرة إجاص بلغ وزنها 15.38 قيراطا بمبلغ 30.8 مليون فرنك سويسري في مايو/أيار الماضي لتسجل رقما قياسيا بذلك.