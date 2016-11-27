“مصوّر العاريات” ينتحر في باريس عقب اتهام مذيعة له باغتصابها بسن الـ13

لندن ـ عُثر على المصور البريطاني ديفيد هاملتون، 83 عاماً، متوفياً في شقته بباريس، بعد انتحاره.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.

وولد هاملتون في لندن ولكنه عاش معظم حياته في فرنسا وظهرت أعماله في مجلات الأزياء الراقية وقد اشتهر بصوره للعارضات الشابات العاريات أو شبه العاريات والتي أثارت بعض الجدل.

وكان في وقت وفاته متورطا في اتهامات بالاعتداء الجنسي من قبل فلافي فلامينت مقدمة البرامج التلفزيونية والإذاعية الفرنسية.

واتهمت فلامينت هاملتون باغتصابها عندما كان يصورها وعمرها 13 عاما في 1987.

ولم تذكر فلامينت هاملتون بالإسم في كتابها “المواساة” ولكن قبل أيام فقط قالت في مقابلة مع صحيفة فرنسية إن هاملتون اعتدى عليها.

وكان غلاف الكتاب صورة التقطها هاملتون. ونفى هاملتون هذه الإدعاءات.