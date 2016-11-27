احذف نفسك من على الإنترنت بكبسة زر واحدة

لندن ـ عرض الموقع السويدي“deseat.me”، خدمة جديدة على زوار الإنترنت الراغبين في حذف جميع بياناتهم التي سجلوها على أي مواقع إلكترونية، بما يضمن عدم استغلالها من أحد.

وقدم الموقع السويدي طريقة سهلة وبسيطة تدلك على تحذف نفسك من الإنترنت بكبسة زر واحدة؟

وبحسب الموقع، فإن ما عليك فعله هو أن تدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة السر، وبكبسة زر واحدة يمكنك إزالة أي معلومات مرتبطة بهذا البريد، سواء في “غوغل” و”نتفليكس″ و”فيسبوك” و”تويتر” و”سنابشات” و”إي باي” و”أمازون” وغيرها.

وأوضح الموقع أنه من خلال بروتوكول أمني لشركة “غوغل”، سيتمكن أي شخص من مسح جميع المعلومات المرتبطة ببريد إلكتروني ما، بأقصى درجات الأمن الإلكتروني والخصوصية.

وقال الفريق المؤسس للموقع “إنّ جميع الخطوات اللازمة لحذف أي معلومات، يتم اتخاذها فقط من خلال الحاسب الشخصي، لا خوادم الإنترنت، لمزيد من الأمان”.