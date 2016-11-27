 ريتا زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز “غامضة”

لندن ـ من المعروف أنّ اللاعب الجزائري رياض محرز كان على علاقة عاطفية مع زوجته الحالية ريتا لسنوات حتى ارتبطا صيف العام الماضي.

وتم زواج نجم ليستر سيتي الانجليزيّ باحتفالية ومراسم زواج سرية، لم يحضرها سوى أفراد العائلة فقط والأصدقاء المقربين وبعيدًا عن أعين الكاميرات التي تطارده.

ولم ينشر أي من الزوجين صورًا للزفاف السري حتى الآن، وذلك بحسب تقرير نشره موقع afrizap.

تظل حياة ريتا قبل زواجها من محرز وحتى الآن غامضة للغاية، فهناك بعض الأقاويل حول عملها كعارضة أزياء في الماضي، وأخرى تتحدث عن دخولها مجال الطب منذ أن كانت في سن الـ18.

وتتجنب ريتا وسائل الإعلام، فهي لم تظهر حتى أثناء مراسم تتويج زوجها محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولم تقم بأي مقابلة صحافية أو تلفزيونية حول علاقتها وزواجها من نجم الجزائر المحبوب، فأقصى ما تفعله ريتا هو نشر بعض الصور لهم سويًا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستغرام”.

رياض محرز صرح في أكثر من مناسبة أن “ريتا” كانت أكثر من شجعه منذ البداية، وأكثر من ساعده للشعور بالأستقرار في “إنجلترا” بعد مغادرته لناديه الفرنسي السابق “لي هارف” قبل عامين، عن طريق مساعدته في تعلم اللغة الإنجليزية.

“ريتا” تطلق على زوجها دائمًا لقب “رايت سايد” أي الجانب الأيمن ومحرز يطلق عليها “ليفت سايد” أي الجانب الأيسر، في تلميح واضح أن الزوجان يكملان بعضهما.

محرز وريتا لم ينتظرا كثيرا ورزقا بطفلة جميلة تحمل إسمًا رائعًا عناية، ودائمًا ما تكتب ريتا تعليقات مؤثرة للصور التي تنشرها لعناية على حسابها الشخصي على “الإنستغرام”.