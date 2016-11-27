طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز اليمنية

صنعاء - د ب أ – شنت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، سلسلة غارات جوية في اليمن على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح في تبتي السلال والجعشه شرق المدينة، وجبل الزانخ بمنطقة الخمسين شمال المدينة إلى جانب منطقة البحابح بمنطقة الربيعي غرب المدينة.

وذكرت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير دبابتين ومدفعية ومصفحة عسكرية للحوثيين وقوات صالح في تلك المواقع، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المحافظة بشكل مكثف.

في سياق متصل، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من صد هجوم “لمليشيا” الحوثي وصالح في منطقة المديهين شرق المكلكل، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح لم تتضح حصيلتهم حتى الآن، بينما سقط قتيل وجرح خمسة في صفوف الجيش والمقاومة.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عام ونصف، خلفت آلاف القتلى والجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون.