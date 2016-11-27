نتنياهو: الحرائق الهائلة أسوأ من أنواع أخرى من الارهاب

تل أبيب- د ب أ- ذكر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأحد أن الحرائق الهائلة، التي يزعم أنه تم إشعالها بشكل متعمد ودمرت إسرائيل، أسوأ من أنواع أخرى من الهجمات الارهابية، نظرا لانهم استخدموا الطبيعة “لنشر الموت والدمار”.

وتعهد نتنياهو أيضا باتخاذ أكثر الاجراءات المحتملة صرامة ضد أي شخص يشعل الحرائق بشكل متعمد والقضاء على العقبات البيروقراطية لمساعدة الضحايا في إعادة بناء المنازل في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء في مدينة حيفا المتضررة شمال إسرائيل.

واتهم بعض الوزراء المتشددين قوميين عرب بأنهم يقفون وراء الحريق المتعمد وألقى نتنياهو باللوم على “الارهاب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد ذكر في وقت سابق أن 17 حادثة من إجمالي حوادث اشتعال النار الـ110 التي حدثت مؤخرا “كانت مفتعلة”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الأحد عنه القول إن “الرد على ذلك سيكون بتوسيع أعمال البناء” في الضفة الغربية.

وخلال جولة في مستوطنة حلاميش شمال غرب رام الله، أشاد ليبرمان بأداء الجنود وطواقم الإنقاذ الذين ساهموا في إخماد النيران.

وأفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن حالة الطوارئ والاستنفار تتواصل الأحد في صفوف طواقم الإطفاء خشية تجدد الحرائق، وذلك في ظل استمرار الأجواء الجافة وهبوب الرياح.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن طواقم إطفاء من إسرائيل وقبرص عملت الليلة الماضية على إخماد بؤر النار في منطقة غربي القدس.

ووفقا للتقارير فإن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 35 من المشتبهين في إضرام الحرائق، ومن المقرر أن تطلب الشرطة الأحد من المحاكم تمديد فترة اعتقال عدد منهم.

ودعا وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان إلى هدم منازل مضرمي الحرائق، وقال في تصريح صحفي إن “التحريض والكراهية اللذين حفزا الأفراد على ارتكاب اعتداءات طعن ودهس تدفعهما اليوم إلى استغلال الأحوال الجوية الاستثنائية لمحاولة إحراق أشخاص أحياء وتجمعات سكنية”.