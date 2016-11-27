موجة “4 أمتار” تتسبب بمصرع 7 أشخاص وفقدان آخر شمالي نيوزيلندا

ويلينغتون – الأناضول – أعلنت السلطات النيوزيلندية، الأحد، مصرع سبعة أشخاص وفقدان آخر، بعد أن ضربت موجة “تسونامي” قارب صيد كانوا على متنه، وتسببت باختفائه قرب مدينة “أوكلاند” شمالي البلاد.

وقال باتريك هولمز، الرئيس التنفيذي لخفر السواحل النيوزيلندي، إن “موجة يبلغ ارتفاعها حوالي أربعة أمتار (13 قدماً)، ضربت السبت، قارب صيد، في منطقة “كيبارا” شمال غرب ميناء “أوكلاند”.

وأضاف أن الموجة “تسببت بمصرع سبعة أشخاص وفقدان آخر، فضلًا عن اختفاء القارب”.

و”تمكن رجال الإنقاذ من انتشال ثلاثة ناجين، من أصل 11 من أفراد طاقم قارب الصيد المستأجر، الذي يطلق عليه اسم “فرانسي”، بحسب هولمز.

ولفت المسؤول ذاته أن القارب تعرض أولاً لرياح عاصفة، وحاول اللجوء إلى ميناء “كيبارا”، لكنه فشل في الوصول إليه وانقلب، مما أدى إلى غرقه.

وعن ضحايا الحادث، أوضح أن “فرق الطوارئ انتشلت خمسة جثث، بينما جرفت الأمواج جثتين إلى الشاطئ، وما زالت عمليات البحث عن مفقود مستمرة”.

ونيوزيلندا تقع على ما يُعرف بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ؛ حيث تلتقي طبقات قارية، ويحدث تصادم بينها في بعض الأحيان؛ ما يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير.

وفي العام 2011، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة منطقة “كانتربري” في مدينة “كرايستشيرش” النيوزيلندية؛ وتسبب بأضرار مادية واسعة النطاق، ومصرع 185 شخصاً.