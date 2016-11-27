الصين تصدر إنذاراً باللون الاصفر لإعصار توكاج

بكين - د ب أ- أصدر المركز الوطني الصيني للارصاد الجوية الاحد، إنذاراً باللون الأصفر، حذر فيه من اقتراب إعصار “توكاج” الذي سيثير عواصف قوية في بعض المناطق الساحلية جنوب الصين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وقال المركز في بيان إن إعصار “توكاج” الذي يعد الإعصار الـ25 خلال العام الجاري ، تركز على الجزء الاوسط لبحر الصين الجنوبي في الساعة الخامسة صباح اليوم الأحد ويتوجه إلى الشمال بسرعة تبلغ 5 إلى 10 كيلومترات في الساعة .

وقال المركز إن الإعصار سيتوجه إلى جنوب غرب البلاد اعتباراً من الاثنين، حيث ستضعف قوته بشكل تدريجي.

وذكر البيان أن المناطق الساحلية في مقاطعات تشجيانج وفوجيان وكوانجدونج وهاينان ومنطقة كوانجشي الذاتية الحكم التابعة لقومية تشوانج ستتأثر بالرياح الشديدة الناجمة عن الإعصار والجبهة الباردة.

ونصح المركز السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الإعصار وعودة السفن في المناطق المتأثرة بالإعصار إلى الموانئ.

ويعمل نظام الأرصاد الجوية الصيني وفق أربعة مستويات للتحذير من الأحوال الجوية، ويتكون من أربعة ألوان يمثل الأحمر أشدها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق .