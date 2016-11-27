رئيس المفوضية الأوروبية :الإصلاحات الدستورية التي سوف تطرحها إيطاليا للاستفتاء جيدة

روما – د ب أ – قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاحد في مقابلة صحافية، إن الإصلاحات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في إيطاليا في الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل ” جيدة ” مضيفاً إنه يأمل أن يتم الموافقة عليها.

ومن شأن الإصلاحات المقترحة الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ وإدارات إقليمية فى استخدام حق النقض”الفيتو”من أجل مصلحة الحكومة . ويقول مؤيدو الإصلاحات إنها من شأنها أن تجعل إيطاليا أكثر استقراراً ، في حين يخشى المنتقدون أنها تضعف النظام الديمقراطي.

وذكر يونكر لصحيفة لا ستامبا، “لا أعلم إن كان ذلك سيكون في صالح رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن أقول إنني أتمنى الفوز ب “نعم ” .إنني سوف أقول فقط إنني أتمنى أن لا تفوز “لا ” .

وأضاف ” الاستفتاء هو مفتاح تحديد المسار المؤسسي لإيطاليا خلال الأعوام المقبلة .لا أريد أن أتدخل في هذا الجدل . ولكن من الواضح إنه على إيطاليا الاستمرار في عملياتها الإصلاحية .ومن الجيد أن رينزي يعالج مشكلات الهيكل المؤسسي .

وكان رينزي ، الذي قاد حملة للتصويت بـ “نعم ” في الاستفتاء ، قد قال الخميس الماضي إن إيطاليا سوف يكون لها تأثير أكبر على القضايا الأوروبية الرئيسية مثل الهجرة إذا تم الموافقة على الإصلاحات ، لأن الدولة سوف تكون أقل عرضة للازمات الحكومية .

وقد حظى رئيس الوزراء بالفعل بدعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ومسؤولين اقتصاديين .ومع ذلك ،فإنه ينظر إلى مثل هذا الدعم على أنه سلاح ذو حدين ، حيث أنه يسمح للمعارضة باتهام رينزي بأنه يتبع أجندة قوى خارجية وشركات كبرى .