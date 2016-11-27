الشاهد يعلن إنطلاق “مرفأ تونس المالي” بقيمة 3 مليارات دولار

تونس – الأناضول – أعلنت تونس، الأحد، انطلاق مشروع “مرفأ تونس المالي” أحد أكبر المشاريع في شمال إفريقيا، ويمتد على مساحة 500 هكتار (5 كلم مربع) تطل على خليج تونس بمنطقة الحسيان بمحافظة أريانة شمالي البلاد.

وتبلغ قيمة المشروع 3 مليار دولار أمريكي (حوالي 6,5 مليار دينار تونسي) يؤمنها بيت التمويل الخليجي (بحريني) ويشرف على تنفيده شركة “تونس باي بروجكت”.

وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أثناء إعطائه إشارة بدء تنفيذ المشروع، اليوم إن “هذا المشروع الضخم هو رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين، قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار، بأن تونس ستكون وجهة استثمارية”.

وأضاف الشاهد بأن “تونس ستبقى وجهة استثمارية متميزة بفضل قدرتها التنافسية، ونعمل على إعادتها بقوة للخارطة الاستثمارية العالمية”.

وتعوّل تونس على “المؤتمر الدولي للاستثمار” المقرر تنظيمه يومي 29 – 30 من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، للترويج إلى وجهتها الاستثمارية الجديدة، بعد أن عانت البلاد من غياب الاستقرار الأمني، وتداعيات العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد العام الماضي على الوضع الاقتصادي.

و الخميس الماضي، ذكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي، فاضل عبد الكافي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بساحة القصبة، أن المؤتمر، سيستقطب ألفي شخص، وسيشهد مشاركة 70 وفداً رسمياً، يمثلون كبار مسؤولي الدول (المشاركة)، إضافة إلى ممثلين عن الصناديق الدولية الإستثمارية”.

أما تونس، فستعرض من جانبها خلال المؤتمر 195 مشروعاً حكومياً، وخاصاً بقيمة تناهز 50 مليار دولار، في مجالات مختلفة من بينها قطاع الزراعة والنسيج، وفق الوزير.

وبحسب خارطة المشروع، سيضم المرفأ تجمعا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات، ومركزاً للشركات التجارية، ومركزا للتأمين وإعادة التأمين وشركات التكافل، وآخر للصرافة الدولية.

وسيكون “مرفأ تونس المالي” مدينة متكاملة بها مدرسة للأعمال التجارية، ومركب تجاري، وفنادق من فئة خمسة نجوم، وميناء ترفيهي مساحته 30 هكتارا يتسع لأكثر من 850 يخت، وملعب صولجان (غولف) على مساحة 82 هكتاراً يسمح باستضافة البطولات العالمية (18 حفرة).

كما يضم المشروع جامعة حرة، ومستشفى، وفضاءات ومساكن فردية وجماعية، وبرجا متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقاً.