الخارجية الفلسطينية تتهم المستوطنين بإشعال الحرائق في الضفة الغربية

رام الله - الأناضول – اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، المستوطنين في الضفة الغربية، بإشعال الحرائق في أراض يسعون إلى السيطرة عليها.

وأضافت الخارجية، في بيان صحافي:” إذا كان الفلسطينيون هم المتهمون بالحرائق في الداخل، فمن هو المتهم بالحرائق في الضفة الغربية المحتلة؟ (…)”.

وقالت:” الحرائق في الضفة الغربية تمت في الأماكن المستهدفة أصلاً من قبل الاستيطان، وتتعرض بشكل دائم لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وهذا يوضح بقوة أن هناك نوايا اسرائيلية لوضع اليد عليها”.

وفي سياق آخر، قالت الخارجية ، إن الحكومة الإسرائيلية استغلت موجة الحرائق لإطلاق حملة من “المواقف والتصريحات العنصرية والمليئة بالكراهية” ضد الفلسطينيين والعرب.

وأضافت:” الحكومة الإسرائيلية تمارس التحريض ضد الفلسطينيين، باتهامهم بإشعال الحرائق قبل التحقيق”.

وأطلق العديد من السياسيين الإسرائيليين تصريحات تتهم الفلسطينيين بالتسبب في إشعال الحرائق.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إن هناك أدلة على أن بعض الحرائق التي وقعت في إسرائيل متعمدة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس عن اعتقال 23 شخصاً جميعهم عرب، تتهمهم “بالضلوع في إضرام حرائق، والتحريض على إضرامها”.