أبو الغيط يبحث مع مبعوث فرنسي مستجدات المبادرة الفرنسية حول السلام في الشرق الأوسط

القاهرة – د ب أ – بحث الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط مع المبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الأوسط “بيير فيمو “الذي يزور مصر حالياً ، مستجدات الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي المقترح للسلام في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن المبعوث الفرنسي عرض خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها كمبعوث من أجل الإعداد للمؤتمر الذي اقترحته فرنسا بشأن العملية السياسية في الشرق الأوسط أو ما يطلق عليه عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وأعرب زكي ، في تصريحات له عقب اللقاء ، عن أمله في أن تكلل تلك الجهود الفرنسية بالنجاح ، مشيراً الى أن المبعوث الفرنسي قام بجولات في عدد من عواصم العالم لهذا الغرض وقدم تقريراً للأمين العام حول اتصالاته في هذا الموضوع.

وأضاف زكي أن الامين العام ناقش مع المبعوث الفرنسي عدداً من الأفكار حول مستجدات وتطورات المبادرة الفرنسية.

وأكد أن الجامعة العربية على تواصل مع الجانب الفرنسي بشأن هذه الجهود خاصة وان فرنسا جادة في مسعاها وهو المسعى الذي نأمل أن يكلل بالنجاح.