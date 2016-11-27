مسؤول فلسطيني يحذر من خطورة الحالة الصحية لأسيريْن مضربين عن الطعام

رام الله - الأناضول – حذر عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، الأحد، من خطورة الحالة الصحية لأسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام.

وقال قراقع، في مؤتمر صحافي عقده، في المركز الاعلامي الحكومي في مدينة رام الله، إن المضربيْن “أنس شديد”، و”أحمد أبو فارة”، يصارعان الموت.

وبيّن أن المضربين “فقدوا النطق بشكل كامل، والذاكرة، ومصابين بآلام شديدة”.

واتهم “قراقع″ السلطات الإسرائيلية، باللامبالاة والاستهتار بمطالب المضربيْن المتمثلة بإنهاء الاعتقال الاداري.

ويخوض “شديد”، و”أبو فارة”، إضراباً عن الطعام منذ 64 يوماً، رفضاً للاعتقال الاداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.