النظام السوري يستولي على منزل رفيق الحريري في دمشق

لندن ـ القدس العربي ـ ذكرت وسائل اعلام سورية مقربة من النظام ان الحكومة السورية انهت الاجراءات القضائية لنقل ملكية منزل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في دمشق الى ملكية الدولة.

ونقل موقع “هاشتاغ سيريا” عن مصادر قضائية انتهاء الإجراءات القانونية لنقل ملكية منزل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري والذي يقع بمنطقة الروضة بدمشق أمام حديقة الجاحظ بجوار منزل عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

ومن المفترض أن يقوم اليوم الأحد قاضي التنفيذ بزيارة العقار وتسليمه إلى أملاك الدولة بحضور ممثل عن مديرية المصالح العقارية، وذلك بعد أن تم نقل ملكيته بموجب دعوى قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، حسب تعبير الموقع.

الجدير بالذكر ان النظام السوري استولى على عدد كبير من المنازل سواء لشخصيات معروفة او مواطنيين عاديين وكان اخرها منزل الاعلامي في قناة “الجزيرة” فيصل القاسم.