الأردن يعلن مشاركته في اخماد الحرائق في إسرائيل والضفة الغربية

عمان- أ ف ب- اعلن الأردن الأحد أن كوادر الدفاع المدني الأردني شاركت في اخماد الحرائق التي اندلعت في اماكن مختلفة من إسرائيل بناء على طلب رسمي تلقته الحكومة الاردنية من إسرائيل.

وقالت ادارة الاعلام في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان بثته وكالة الانباء الأردنية الرسمية “بناء على الطلب الرسمي الذي تلقته الحكومة الأردنية صباح اليوم (الاحد) للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من مناطق إسرائيل والضفة الغربية فقد تمت المشاركة من خلال جهاز الدفاع المدني الأردني لتقديم المساعدة المطلوبة”.

واوضحت أن “هذه المساعدة تأتي ضمن الجهد الإنساني الإقليمي الذي تشارك فيه عدد من دول الإقليم ومنها مصر وتركيا والسلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى دول أخرى ولا سيما أن هذه الحرائق تندرج تحت تصنيف الكوارث الطبيعية”.

ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل حول نوع المشاركة الأردنية.

ومنذ الثلاثاء الماضي، واجهت إسرائيل سلسلة حرائق، ساعد في انتشارها الجفاف وعدم سقوط الامطار والرياح القوية.

وشهدت حيفا القريبة من تل أبيب الخميس عمليات إجلاء مكثفة شملت عشرات آلاف السكان الفارين من السنة لهب تعالت امتارا عدة.

وشاركت طائرات إسرائيلية وأجنبية (اذربيجانية وروسية واسبانية وكندية وتركية ومصرية ويونانية وكرواتية) في اخماد النيران.

وتشتبه سلطات الاحتلال بأن تكون هذه الحرائق على صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غير ان الفلسطينيين انفسهم مدوا يد المساعدة لإسرائيل وارسلوا 41 اطفائيا وثماني شاحنات لمكافحة الحرائق خصوصا في حيفا.

واعتقلت الشرطة 23 شخصا يشتبه بانهم وراء حرائق مفتعلة، بدون كشف هوياتهم.

وأعلن جهاز الاطفاء الإسرائيلي الأحد انه نجح في اخماد كل الحرائق في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.