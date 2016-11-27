نقل الفنانة ماجدة للمستشفى وتخضع لجراحة عاجلة

القاهرة ـ تعرضت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي لأزمة صحية حادة خلال الأيام الماضية، استدعت نقلها إلى المستشفى.

الفنانة غادة نافع، ابنة ماجدة، قالت إن والدتها تعرضت لأزمة صحية، نتج عنها عدم انتظام في ضربات القلب، مشيرة إلى أن والدتها تجرى حاليا عملية لتركيب جهاز يساعد على تنظيم “ضربات القلب” داخل أحد المستشفيات الكبرى.

وكان آخر ظهور للفنانة ماجدة منذ عدة أشهر خلال عشاء خاص جمعها بابنتها الفنانة غادة نافع وحفيدها وحفيدها، بحضور الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب.