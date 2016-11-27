إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن وجود علاقة نسب تربطها بمحمود عبد العزيز

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين لأول مرة عن وجود علاقة نسب كانت تربطها بالفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز.

إلهام أكدت أنها تربطها علاقة قرابة بزوجته الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “في درجة قرابة بيني وبين بوسي شلبي ومتربيين مع بعض”.

وكشفت أن اسم بوسي شلبي الحقيقي هو إلهام شلبي، حيث تمت تسميتها على اسمها، مشيرة إلى أنها تكبر الإعلامية بـ 6 سنوات.

وأكدت إنها كانت السبب في زواج بوسي من الفنان الراحل، حيث قالت: “هي اتجوزت محمود عبدالعزيز بسبب أفلامي معاه.. لأنها كانت دايما بتيجي الاستوديوهات معايا”.

يذكر أن محمود عبدالعزيز في بداية حياته من السيدة “جيجي زويدط، والتي استمرت زيجته منها لمدة 20 عاما، أنجبا خلالها ولدين يعملان بالتمثيل هما “كريم” و”محمد”، ثم انفصل عنها بعد تزايد المشكلات بينهما، وتزوج من الإعلامية بوسي شلبي.