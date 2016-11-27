الفنان دريد لحام ينفي محاولة اغتياله في دمشق

دمشق ـ نفت مصادر قريبة من الفنان السوري دريد لحام، الأخبار التي راجت في الساعات الأخيرة، والتي تحدثت عن مقتله في عملية اغتيال في دمشق.

وقال موقع “دمشق الآن” القريب من النظام منذ ساعات، إن الفنان دريد لحام بخير. مضيفاً أنه أجرى اتصالا هاتفيا به، وأن لحام نفى كل الشائعات التي تحدثت عن مقتله في إطلاق نار بدمشق، كما نفى وجود محاولة الاغتيال، بالأصل، حسبما نقل موقع “العربية. نت”.

وكانت عشرات الصفحات الشخصية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً عن مقتل الفنان دريد لحام بعملية إطلاق نار في العاصمة السورية دمشق.

وأعرب عدد من أنصار النظام السوري عن اعتقادهم بأن هذا الخبر قد لفّق بحق الفنان الذي يعتبر من أشد المناصرين لبشار الأسد، وذهب بعضهم إلى تحميل هذا الخبر دلالات تتعلق بالمعارك الدائرة على الأرض، وخاصة في حلب.

ولم تعرف ملابسات نشر خبر اغتيال الفنان دريد لحام. إلا أن الأخير كان في لقاء اجتماعي في أحد أحياء دمشق. وقد يكون مروره في أحد الشوارع التي شهدت إطلاق نار، تسبب باعتبار الحادثة استهدفته شخصياً، فنشر الخبر الذي تم نفيه لاحقاً، بأنه اغتيل، أو تعرّض لمحاولة اغتيال، في العاصمة السورية دمشق.