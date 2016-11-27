مقتل 11 حوثيا في مواجهات مع قوات موالية لهادي جنوبي اليمن





عدن ـ الأناضول ـ قتل 11 من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر في المقاومة للأناضول، فضلت عدم الكشف عن نفسها، إن المواجهات المسلحة تجددت بين “الحوثيين” وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والمقاومة من جهة ثانية في جبهتي “كرش” التابعة لمحافظة لحج و”حمك” التابعة لمحافظة الضالع، ما أدى إلى مقتل 11 من الحوثيين وإصابة آخرين، لم يحدد عددهم.

وأضافت المصادر أن الحوثيين المتمركزين شمال منطقة “كرش” حاولوا التقدم جنوبا باتجاه مواقع تسيطر عليها المقاومة، إلا أن الأخيرة تصدت لهم ونشبت المواجهات التي أسفرت عن مقتل سبعة من المسلحين الحوثيين.

وفي جبهة “حمك” الواقعة شمال غرب محافظة الضالع على الحدود مع محافظة “إب” تجددت المواجهات بين الطرفين وأسفرت عن مقتل أربعة من الحوثيين وإصابة آخرين، وفقا لمصادر في المقاومة لم تكشف عن خسائرها في المواجهات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفادت به مصادر المقاومة، كما لم يتسن التحقق من مصدر آخر مستقل.

ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي من جهة وقوات جماعة “الحوثي” وحلفائها من جهة أخرى، راح ضحيتها آلاف من الطرفين، علاوة على أوضاع انسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات البلاد “مناطق منكوبة”.