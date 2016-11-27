العثور على مقبرتين جماعيتين للأيزيديين في سنجار بشمال العراق

أربيل ـ أ ف ب ـ اعلن مسؤول عراقي الاحد العثور على مقبرتين جماعيتين في شمال العراق تحويان جثثا لعراقيين أيزيديين، يرجح ان يكونوا قتلوا على ايدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال قائمقام قضاء سنجار محمى خليل لوكالة فرانس برس “تم العثور على مقبرتين جماعيتين في قرية أم الشبابيك غرب سنجار”.

وأضاف أن “المسافة بين المقبرتين هي 150 مترا، وعثر في كل مقبرة على تسع جثث”.

ولفت القائمقام إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية من الشرطة الأمن، وأن “اللجنة الأيزيدية للإبادة الجماعية أخذت عينات من الجثث”.

وأوضح خليل أنه باكتشاف هاتين المقبرتين، يرتفع عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار إلى 29، منذ استعادة المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.

وعثر في تلك المقابر على 1600 جثة على الأقل، وفق المصدر نفسه.

والايزيديون اقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد اكثر من نصف مليون شخص ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.

ويقول الايزيديون ان ديانتهم تعود الى الاف السنين وانها انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون ان ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزردشتية والمانوية.

ويناصب تنظيم الدولة الاسلامية هذه المجموعة الناطقة بالكردية عداء شديدا باعتبار ان افرادها “كفار”.

في العام 2014، قتل عناصر تنظيم الدولة الاسلامية اعدادا كبيرة من الايزيديين في سنجار في محافظة نينوى في شمال العراق، وارغموا عشرات الالاف منهم على الهرب، فيما احتجزوا الاف الفتيات والنساء كسبايا حرب.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا في حزيران/يونيو الماضي أشارت فيه إلى ان تنظيم الدولة الإسلامية “يسعى إلى محو الأيزيديين من خلال عمليات القتل والاستعباد والعبودية الجنسية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة”.