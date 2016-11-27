حماس والجهاد يحضران افتتاح مؤتمر فتح العام السابع في رام الله

غزة ـ د ب أ ـ أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان اليوم الأحد تلبيتهما دعوة حركة “فتح”، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضور افتتاح مؤتمرها العام السابع المقرر بعد غد الثلاثاء في رام الله.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في بيان صحفي إن الحركة قررت تلبية دعوة فتح بحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها العام، عبر ممثلين من الحركة في الضفة الغربية.

من جهته، قال داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد، إن الحركة ستبعث ممثلها في لجنة القوى الوطنية والإسلامية في رام الله لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فتح.

وأعلنت فتح قبل أيام عن توجيهها دعوات للفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد بحضور الجلسة الافتتاحية لانعقاد مؤتمرها العام السابع في رام الله.

وسيكون هذا أول مؤتمر عام تعقده فتح منذ عام 2009 والثاني داخل الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام .2007