الفريق حفتر قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسميّـة

القاهرة ـ د ب ا ـ وصل مساء اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسميّـة، بحسب موقع″بوابة افريقيا الاخبارية” الليبية .

وهذه الزيارة هى الثانية لحفتر لموسكو في غضون ستة اشهر ، حيث كان قد زار في شهر حزيران/ يونيو الماضي العاصمة الروسية لبحث الأزمة الليبية مع مسؤولين روس .

من جهة اخرى، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية ان زيارة حفتر تتضمن الاجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومجلس الأمن القومي، ضمن زيارة رسمية لتوطيد العلاقات بين البلدين ومناقشة الأوضاع الليبية الراهنة وبحث القضايا المشتركة لتعزيز الاستقرار والتعاون بين الدولتين الصديقتين.

كانت الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق ان يكون حفتر قد طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات الليبية، وذلك من خلال المبعوث الخاص له وسفير ليبيا لدى المملكة العربية السعودية عبد الباسط البدري.

يشار الى ان الجيش الليبي يتبع الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب .

واضافة الى الحكومة المؤقتة ، هناك حكومتان اخران تتوليان ادارة شؤون ليبيا وهما حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها بموجب اتفاق الصخيرات وحكومة الانقاذ التابعتة للمؤتمر الوطني العام المنتيهة ولايته.