اليمين الفرنسي يختار فرنسوا فيون مرشحه للانتخابات الرئاسية وجوبيه يقر بهزيمته

باريس – وكالات: أقر ألان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسي السابق بهزيمته في الانتخابات التمهيدية لمعسكر المحافظين في فرنسا والتي جرت لاختيار مرشح لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم.

وقال جوبيه إنه سيدعم فرانسوا فيون الذي فاز بترشيح المحافظين.

وأظهرت نتائج جزئية بعد فرز نصف مراكز الاقتراع فوز فيون بهامش كبير. وأشاد فيون بفوزه الذي “قلب كل السيناريوهات المعدة مسبقا”، وتشير التقديرات الى ان الفائز سيكون في موقع قوة ليصل الى الاليزيه في 2017.

وكان فيون الذي يهوى سباق السيارات ازاح “رئيسه” السابق نيكولا ساركوزي في الجولة الاولى الأسبوع الماضي.

وقد فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها بين الساعة 7,00 و18,00 ت غ للمشاركة في هذه الانتخابات التمهيدية التي يجريها اليمين للمرة الاولى.

يعتبر فيون الذي حقق فوزا مفاجئا في الدورة الاولى من انتخابات اليمين التمهيدية ليبراليا مؤيدا للحلول الصادمة من اجل تقليص دور الدولة في الاقتصاد ويتبنى برنامجا اجتماعيا محافظا.

اما جوبيه وهو أكثر اعتدالا فيدعو الى “اصلاحات في العمق” من دون صدمات.

واستقطبت الانتخابات التمهيدية الفرنسية للتيار اليميني اعدادا كبيرة من الناخبين من خارج صفوف احزاب اليمين اذ شارك نحو 4,3 ملايين شخص في الدورة الاولى الاحد الماضي وتابع أكثر من ثمانية ملايين مشاهد المناظرة الاخيرة بين المرشحين مساء الخميس.

وأمام الآلاف من انصاره في اخر اجتماع انتخابي في باريس مساء الجمعة قال فيون بثقة ظاهرة “انا ارسم طريقي من خلال برنامج يعلن راديكاليته ويظهر جرأته”.

والانتخابات التمهيدية لليمين مفتوحة امام الجميع اذ شارك كثيرون من ناخبي اليسار الذين ارادوا اقصاء ساركوزي في الدورة الاولى. وبعد تحقيق رغبتهم تلك قال البعض انهم سيكتفون بذلك، لكن الاختراق الذي حققه فيون الذي يعتبرونه ليبراليا رجعيا شحذت همم البعض.