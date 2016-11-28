﻿علي صالح يستأذن مجلس الأمن في السفر إلى كوبا للعزاء في كاسترو

صنعاء – من زكريا الكمالي: طلب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الأحد، من مجلس الأمن الدولي السماح له بالسفر إلى كوبا؛ للمشاركة في العزاء بوفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، ووصفه بـ»الصديق».

ونقل الموقع الإلكتروني لـ»المؤتمر.نت»، الناطق بلسان حزب صالح، على لسان مصدر مسؤول بالحزب، لم يسمه، إن الرئيس اليمني السابق «طلب من مجلس الأمن الدولي السماح له بالسفر إلى جمهورية كوبا الصديقة للمشاركة في تقديم واجب العزاء للشعب الكوبي الصديق بوفاة الزعيم المناضل الكبير فيدل كاسترو، قائد الثورة الكوبية».

ووصف صالح كاسترو بأنه «آخر عمالقة القرن العشرين ورائد حركات التحرر العالمية، والنضال ضد الإمبريالية والرجعية والقوى الإقطاعية».

ويفرض مجلس الأمن عقوبات على صالح تشمل تجميد أرصدته الخارجية ومنعه من السفر وفقا للقرار رقم 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2015؛ وذلك بسبب تحالفه مع الحوثيين في «الانقلاب» على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ويقيم صالح في مكان مجهول باليمن منذ بدء التحالف العربي عملياته العسكرية في هذا البلد في 26 مارس/آذار 2015؛ والتي شملت استهداف عدد من قصور الرئيس السابق، التي كان يعيش فيها بالعاصمة صنعاء وبعض المحافظات.

وأول أمس السبت، توفى الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن عمر ناهز 90 عاما، وسارعت الكثير من دول العالم إلى تقديم التعازي في رحيله، بينما أعلن بعضها الحداد.