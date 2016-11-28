إيران تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن وسوريا
Nov 28, 2016
دبي ـ رويترز: قال محمد حسين باقري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانيــة في تصريحات نُشرت أمــــس الأحد، إن إيران قد تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا مستقبلا نظراً لأن موطئ القدم البعيد قد يكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية من التكنولوجيا النووية.
ونقلت صحيفة «شرق» الإيرانية اليومية عن باقري قوله «نحتاج لقواعد بعيدة ومن الممكن في يوم ما أن يكون لنا قواعد على سواحل اليمن أو سوريا أو قواعد على جزر أو (قواعد) عائمة.» وأضاف في حديثه أثناء اجتماع لقادة البحرية «هل امتلاك قواعد بعيدة أقل من التكنولوجيا النووية؟ أقول إنه أهم بعشرات المرات.»
وإيران حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية وجماعة الحوثي المسلحة التي تقاتل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
إيران تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن وسوريا
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- وفي النهاية ، من يعمل على الإنتشار وبالقوة في الشرق الأوسط ؟ . من يبثّ الفوضى هناك ؟ .
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- مثل شعبي يقول ، ” ضربه وبكى ، واستبقه واشتكى ” .
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- دولة واحدة ، وهي الجمهوريةالإرهابية الإيرانية ، تبعث الفوضى في مجموعة 22 دولة عربية .
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- نفس الشيء بالنسبة لإسرائيل ، حيث دولة واحدة إسرائلية ، تواجه 22 دولة عربية .
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- خلاصة :
- ***************من هو الشيطان الأكبر ، إيران أم إيران ؟ . *************** *