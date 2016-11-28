﻿غضب في مصر بعد واقعة تعذيب طفلات في دار أيتام بإجبارهن على الجلوس على «سخّان»

القاهرة ـ «القدس العربي» من منار عبد الفتاح: أثارت واقعة تعذيب 4 فتيات في دار أيتام «جنة الخير» الكائن في حي مدينة نصر، عن طريق إجبارهن على الجلوس على «سخّان» أو شيء معدني ملتهب، ما أصابهن بحروق في مناطق حساسة من أجسادهن، الكثير من الغضب والاستياء على الساحة المصرية.

بدأت الواقعة حين لاحظ مشرفو المعهد التعليمي في الدار وجود آثار حروق على مؤخرة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعدما زاد ألمها وشكواها.

وتم الكُشف عليها في المعهد الصحي الأزهري ليجدوا حرقًا من الدرجة الأولى في مؤخرتها، ما جعل إدارة المعهد تتوجه لقسم شرطة أول مدينة نصر على وجه السرعة للإبلاغ عن الواقعة.

وقالت إحدى المُدرسات، اللاتي اكتشفن الواقعة «إن الطفلة التي تعرضت للتعذيب في الصف الثالث الابتدائي».

وأضافت المُدرسة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، ويذاع على فضائية «أم بي سي مصر»، «أن مشرفة دار الأيتام غضبت من موظفي المعهد الأزهري، الذين نقلوا الطالبة التي تعرضت للتعذيب إلى مستشفى التأمين الصحية.»

وأوضحت «أن الطالبة التي تعرضت للتعذيب داخل دار الأيتام أجبرت على الجلوس على «سخان» أو شيء معدني ملتهب، كما توجد مجموعة أخرى من الطالبات تعرضن للتعذيب بالطريقة نفسها».

وبعد تداول وسائل الإعلام المصرية للواقعة، وجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة التحقيق في الاعتداء بالضرب والحرق لأطفال دار الأيتام، وتوجه فريق التدخل السريع في وزارة التضامن إلى قسم أول مدينة نصر لتحرير محضر إثبات حالة، بتعرض 4 فتيات للضرب المبرح بناء على الكشف الطبي، الذي وُقِّع عليهن من قبل التأمين الصحي التابع لهذه الدار.

وتبين حرق فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات بجانب اكتشاف حالات أخرى عليهن آثار واضحة للضرب المبرح تتراوح أعمارهن من 7-10 سنوات وهن طالبات في المرحلة الابتدائية في أحد المعاهد الأزهرية.

وفي السياق نفسه، أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، باستخراج مشرفة دار الأيتام المتهمة بحرق طفلة في الدار، وذلك لمواجهتها بـ7 أطفال من ضحاياها.

وأصدر فرج سليمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة القاهرة، قرارا بنقل فتيات دار الأيتام إلى «دار الطفل اليتيم في جمعية الهدى الإسلامي»، كما تقرر غلق الدار نهائيا.