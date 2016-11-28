﻿القوات الأمريكية تقاتل مع «الحشد الشعبي» في أحياء الموصل الشرقية

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من عبيدة الدليمي: أكد ضابط في الجيش العراقي أن القوات الأمريكية باتت تشارك فعلياً في معارك الأحياء الشرقية لمدينة الموصل، كما أمرت الكوادر الصحافية بمغادرة تلك الأحياء.

وأضاف في اتصال خاص مع «القدس العربي» أن «قيام طيران التحالف بقصف الجسور، التي تربط جانبي مدينة الموصل جاء في محاولة منه للتقليل من عدد السيارات المفخخة، وقطع طرق إمداد تنظيم الدولة الإسلامية إلى أطراف الجانب الأيسر من الموصل، حيث تشهد الأحياء الشرقية من المدينة معارك عنيفة».

وأكد الضابط العراقي أن القوات الأمريكية «باتت تقاتل جنباً إلى جنب مع ميليشيات الحشد الشعبي في الأحياء الشرقية للموصل، حيث تم تجهيز أكثر من 700 عنصر من ميليشيات الحشد الشعبي للدخول بشكل موجات بشرية أمام القوات الأمريكية في محاولة للتوغل في أحياء جديدة داخل المدينة، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل إلى الآن بسبب مقاومة مقاتلي التنظيم»، حسب قوله.

واستدرك الضابط العراقي قائلاً : «القادة الأمريكيون حذروا القوات العراقية من أن المبالغة في الحديث عن الانتصارات قد يؤدي إلى نتائج عكسية»، مؤكداً على أن المعارك تتركز في أحياء السلام والزهراء والتحرير والسماح والمحاربين الذي فشلت القوات العراقية في اقتحامه.

وحذرت القوات الأمريكية من أنها ستلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة إذا ما فشلت بالتقدم في أحياء مدينة الموصل، حيث أكدت للقوات العراقية أنها «لن تسمح بفشل معركة الموصل تحت أي ظرف»، مشيرة إلى تبني القوات الأمريكية سياسة الزج بأمواج بشرية من عناصر الحشد الشعبي مع قصف مكثف يستهدف الشوارع في المدينة وجسورها التي لم يتبق منها سوى جسر واحد يربط جانبي المدينة.

من جهة أخرى كشفت قيادة الحشد الشعبي أن الهجوم الذي استهدف «خيمة» اجتماع رئيس الحكومة حيدر العبادي بقيادات الحشد في مطار تلعفر لم يكن من تدبير تنظيم «الدولة»، وأن الهجوم تم بصاروخ ليزري أطلق من طائرة، مطالبة التحالف الدولي بـ»تفسير ما حدث في مطار تلعفر».

وذكر بيان لقيادة الحشد أنه «في مساء يوم الخميس الماضي تعرضت الخيمة التي كانت تضم اجتماعا لقيادات الحشد الشعبي في مطار تلعفر إلى ضربة صاروخية بعد مغادرة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وقد تسببت بإصابة عدد من المقاتلين بجروح».

وأضاف البيان أن «الحشد، وعلى إثر الهجوم، شكل لجنة تحقيقية لمتابعة الحادث وتبين من مخلفات الصاروخ الموجودة حاليا أن الصاروخ لم يطلق من قبل جماعات «داعش»، بل إنه ليزري موجه تم إطلاقه بواسطة طائرة وسقط على مسافة متر ونصف المتر من خيمة الاجتماع، حيث كانت موجودة في الأجواء أثناء الاعتداء طائرات قوات التحالف المسيرة».

وتابع البيان أن «الحشد الشعبي يطالب قوات التحالف بتفسير ما حدث يوم الخميس لأن الأجواء العراقية في الجهة الغربية من الموصل مسيطر عليها من قبلهم وهم منذ انطلاق العمليات يراقبون تحركات قوات الحشد والقوات الأمنية بصورة مفصلة كما نؤكد أنه سيكون لنا موقف واضح بعد إكمال التحقيق».

وسبق أن وجه الحشد الشعبي مرارا اتهامات إلى طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة باستهداف مواقع الحشد الشعبي خلال المعارك التي تدور بين القوات العراقية المشتركة ضد تنظيم «الدولة».