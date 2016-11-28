﻿نواب بريطانيون يطالبون رئيسة الوزراء بالسماح بإسقاط المساعدات جوا على حلب

لندن ـ «القدس العربي»: طالبت مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب في مجلس العموم البريطاني رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتوجيه أوامرها للقوات الجوية البريطانية بالمساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في مدينة حلب شمال سوريا.

وقالت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية التي أوردت الخبر في عددها الصادر، أمس الأحد، إن المجموعة التي تضم أكثر من 120 نائبا، بينهم عضو الحكومة السابق من حزب المحافظين الحاكم مايكل غوف، أكدوا لماي أنه من واجب الحكومة مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع في حلب.

وتضيف الجريدة أن المجموعة قالت في خطاب وجهته إلى ماي «إن وقت الأعذار قد انتهى وليس من المقبول أن نقف لنشاهد أكثر من 100 ألف طفل يواجهون موتا بطيئا قاسيا لأننا لا نستطيع أن نوفر لهم الإمدادات الغذائية والطبية».

وتشير الجريدة إلى أن الخارجية قالت في ردها على الخطاب «إنها لا تستبعد أي خيار لكنها تقوم بدراسة الموقف لتقييم الخيارات المتاحة»، مضيفة أن الحكومة كانت قد أعلنت استعدادها الصيف الماضي لإيصال المعونات لحلب عن طريق الجو عندما تعرضت المدينة لحصار قاس وقتها.

وتوضح الجريدة أن المجموعة قالت في الخطاب إن عمليات توصيل المساعدات لحلب جوا متاحة حيث تقوم القوات الملكية الجوية البريطانية بطلعات جوية يوميا على مختلف أنحاء سوريا.