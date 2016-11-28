﻿عباس بأمر بتنكيس الأعلام حداداً على كاسترو

غزة ـ «القدس العربي»: أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ»تنكيس الأعلام»، يوم أمس الأحد، حداداً على رحيل رئيس كوبا السابق، فيديل كاسترو، في الوقت الذي أعلنت فيه «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أنها ستقيم بيت عزاء اليوم الاثنين، للزعيم الراحل.

وجاءت تعليمات الرئيس عباس، حداداً على كاسترو، والذي وافته المنية بعد حياة قضاها مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه، وعن قضايا الحق والعدل في العالم. من جهتها، أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أنها «ستقيم بيت عزاء اليوم الاثنين، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً في قاعة الهلال الأحمر غرب مدينة غزة، وفاء وتقديراً للزعيم الثوري والقائد الأممي الراحل فيديل كاسترو، وتضامناً مع الشعب الكوبي وأحرار العالم». كذلك، أعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، رحيل كاسترو «خسارة لقوى التحرر في العالم»، مشيراً إلى أنه كان «رديفاً كفاحياً للشعب الفلسطيني وقائداً أممياً ناصر كل الشعوب التي تناضل من أجل الانعتاق من الاحتلال ونير الإمبريالية والاستعمار الاقتصادي».

وأضاف أن وفاة كاسترو «خسارة كبيرة للشعبين الفلسطيني والكوبي»، لافتا إلى أنه سيبقى «قامة شامخة ترك تاريخاً حافلاً تستلهم منه الثورات في العالم بما فيها الثورة الفلسطينية، خُطى النضال من أجل الانعتاق من الاحتلال والوصول للحرية والعودة والاستقلال». وتوفي كاسترو، أول أمس السبت عن عمر يناهز الـ 90 عاما، قضى 50 منها في حكم كوبا، قبل أن يسلم الحكم لشقيقه راؤول الرئيس الحالي.