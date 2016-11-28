﻿تونس: نائبة عن «النهضة» تتعرض لهجوم بعد انتقادها تقديم الخمور في إحدى البعثات الدبلوماسية

تونس – «القدس العربي»: أثارت نائبة عن حركة «النهضة» التونسية جدلاً داخل البرلمان إثر انتقادها تقديم الخمور ولحم الخنزير من قبل إحدى البعثات الدبلوماسية التونسية في فرنسا، وهو عرضها لهجوم من قبل بعض النشطاء والمشككين بتحول الحركة الإسلامية إلى حزب مدني.

واستنكرت النائبة عن حركة النهضة دليلة مخلوف خلال مداخلة لها في البرلمان تقديم قنصلية تونس في مدينة «ليون» الفرنسية الخمور وأطباق لحم الخنزير خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال، مشيرة إلى أنها ليست ضد الانفتاح «لكن الانفتاح لا يعني الانسلاخ عن الهوية والأصالة».

وأثارت تصريحات دليلة مخلوف جدلاً كبيراً، حيث كتبت الباحثة رجاء بن سلامة على صفحتها في موقع «فيسبوك» مخاطبة حركة النهضة «يهمكم الحلال والحرام أم تهمّكم تونس؟»، واعتبرت أن مخلوف «تدخّلت دينيّاً، ودعويّاً، لكي تستنكر استهلاك لحم الخنزير وشرب الكحول في احتفال في فرنسا»، وأضاف «ألم تقولوا إنّكم فصلتم بين السياسيّ والدّعويّ؟ فصلتم أم لم تفصلوا؟ حزب دينيّ أم مدنيّ؟ هذه اهتماماتك سيّدتي النّائبة؟ لا تهمّك الدّبلوماسيّة التونسيّة ولا تبالين بمبادئ احترام المختلفين عنك في العقيدة والسّلوك؟ انتخبوك لتنتصبي واعظة؟».

ودعا أحد المستخدمين ويدعى رؤوف النائبة المذكورة بالالتفات مشاكل البلاد التي تعاني من خطر الإرهاب ومشاكل التهريب والتهرب الجبائي وترك الأمور الخاصة بـ«الحلال والحرام» لرجال الدين، فيما اتهم آخرون الحركة بـ«ازدواجية المعايير».

وتأتي تصريحات مخلوف بعد أيام من زيارة النائبة عن حركة «النهضة» محرزية العبيدي إلى مصنع للخمور وهو ما عرّضها للانتقاد من قبل بعض رجال الدين والنشطاء الذين طالبوا الحركة باحترام ناخبيها، فيما أكدت العبيدي أن الزيارة جاءت في إطار اهتمامها، كنائبة، بالشأن الاجتماعي والوضع المهني للعمال، مشيرة إلى أنها لا تشجع الاستثمار في الخمور في تونس