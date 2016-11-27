﻿الجزائر: قوات الأمن تمنع اعتصاما أمام مقر البرلمان احتجاجا على إلغاء التقاعد المبكر

الجزائر – «القدس العربي»: منعت قوات الشرطة الجزائرية أمس الأحد اعتصاماً دعت إليه النقابات المستقلة أمام مقر البرلمان، احتجاجاً على إلغاء التقاعد المبكر، وهو الاعتصام الذي يأتي في إطار تصعيد الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي، على خلفية تجاهل السلطات مطالبها المتمثلة في التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المبكر، واتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية، وسحب مشروع قانون العمل المطروح على البرلمان للنقاش، وإشراك النقابات المستقلة في صياغة قانون جديد.

وكانت قوات الشرطة قد ضربت طوقاً أمنياً على مداخل العاصمة، خاصة على مستوى الجهة الشرقية لمنع وصول المحتجين إلى قلب العاصمة، قادمين إليها من ولايات عدة، على اعتبار أن النقابات المستقلة كانت قد دعت إلى اعتصام وطني في أول أيام الإضراب الذي سيمتد على مدار ثلاثة أيام، في إطار سلسلة الإضرابات التي قررتها النقابة كخطوة أولى لحمل الحكومة على التراجع عن قرارها فيما يتعلق بإلغاء التقاعد المبكر والنسبي، كما فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً على مقر البرلمان، واعتقلت المحتجين الذين نجحوا في الوصول إلى المكان، قبل أن يقرر المحتجون نقل اعتصامهم إلى ميدان البريد المركزي الذي يبعد عن البرلمان بمئات الأمتار، إذ حاصرتهم قوات الشرطة التي كانت حاضرة بأعداد كبيرة، ومنعتهم من التوجه إلى مقر البرلمان، كما اعتقلت عدداً من منظمي الوقفة الاحتجاجية ونقلتهم إلى مراكز الأمن القريبة.

وشارك في الوقفة نواب من المعارضة، يتقدمهم نواب حزب العمال الذين أصروا على أن يكونوا إلى جانب المحتجين، الذين رفعوا شعارات مختلفة، بعضها مندد بقرار إلغاء التقاعد المبكر، وأخرى رافضة لقانون العمل الجديد، ومستنكرة التضييق على حرية العمل النقابي.

وقال الياس مرابط الأمين العام لنقابة عمال الصحة إن السلطات رفضت الحوار مع النقابات، وإنها لم تترك أمامها سوى طريق واحد وهو النزول إلى الشارع.

وشدد على أن النقابات مصرة على الاستمرار في نضالها حتى الحصول على المطالب التي رفعتها، سواء فيما يتعلق بالحق في التقاعد دون شرط السن، أو اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، وكذا إلغاء مشروع قانون العمل المطروح على البرلمان، وهو قانون مجحف.

وأكد النائب جلول جودي عن حزب العمال أن نواب حزبه نزلوا إلى الشارع لدعم المحتجين وتأييد مسعاهم ومطالبهم المشروعة، ولحمايتهم من القمع الذي كان بالإمكان أن يتعرضوا له، معرباً على أسفه للطريقة التي تعاملت بها السلطات الأمنية مع المحتجين، وأغلبهم أساتذة ومعلمون وأطباء وموظفون في قطاع الصحة والوظيفة العمومية.

ودعا السلطات إلى التعقل، وإعادة فتح الملف من جديد ومناقشته بهدوء، والتحاور مع النقابات، فإذا كانت هناك أمور إيجابية فيمكن حينئذ الإبقاء عليها، ما دامت تخدم الصالح العام، أما إذا كانت هناك أمور سلبية فمن الأفضل استبعادها، لتفادي الاحتقان الذي تعيشه البلاد جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

واعتبر برابح زبار نائب رئيس مجلس الشعب ( البرلمان) أن هناك تعسفاً من جانب النقابات، لأن المهن الشاقة التي يستحق العاملون فيها التقاعد النسبي والمبكر لم تضبط بعد، وأنه كان حرياً بهذه النقابات أن تتريث وتنتظر الفصل في هذه المهن قبل اللجوء إلى الاحتجاج، معتبراً أن إصلاح نظام التقاعد أمر ضروري، لأن من شأنه تمكين صندوق التقاعد من موارد مالية، وذلك أمر ضروري ومعمول به في كل الدول، علماً أن إصلاح التضامن الاجتماعي ونظام التقاعد أمر حاضر في كل حملات الانتخابات الرئاسية في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.