﻿السنة يرفضون إصدار قانون «الحشد الشعبي» وفق «ديكتاتورية الأكثرية»

بغداد ـ «القدس العربي»: فجر إصرار كتلة التحالف الوطني الشيعية على تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي أزمة سياسية تكرس الخلافات الطائفية في العراق، في وقت وصفت فيه القوى السنية القانون بأنه فرض لـ«ديكتاتورية الأكثرية» وتمهيد لـ«تجربة الحرس الثوري الإيراني»، و«إنهاء للحياة المدنية»، كما رفضت مشروع «التسوية السياسية» التي عرضها التحالف.

وكان مجلس النواب العراقي صوت يوم السبت على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له رغم اعتراضات وتحذيرات كتلة تحالف القوى السنية. وقد صوت البرلمان استنادا إلى الأغلبية العددية للنواب الشيعة وبعض النواب الكرد الحاضرين في الجلسة. وبموجب هذا التشريع ستتحول فصائل الحشد الشعبي إلى فيلق منفصل مرادف للجيش لديه حقوق امتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني.

وعقب تصويت البرلمان بتمرير قانون الحشد الشعبي عقد نواب اتحاد القوى الوطنية (السنية) مؤتمرا صحافيا في مبنى البرلمان أعلن فيه القيادي اسامة النجيفي رفض قانون الحشد الشعبي، متهما التحالف الوطني بـ«استغلال الأغلبية» لإقرار القوانين والقرارات المهمة في شؤون الدولة.

وقال إن «نزعة واضحة في إقرار القوانين والقرارات المهمة في شؤون الدولة قد ظهرت في الآونة الاخيرة، من قبل كتلة نيابية لها الأغلبية»، معتبرا «ذلك لا يعطيها الحق أن تقرر مصير كل البلد، حيث أن هناك مكونات أساسية لها حقوق ومصالح وهناك مستقبل يجب أن يرسم بمشاركة الجميع».

وشدد النجيفي على أن «أي اتجاه أحادي الجانب لفرض إرادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج، مرفوض بالنسبة لنا ويجب أن تكون هناك شراكة حقيقية مبنية على مصالح الجميع وتوافق الجميع لوطن الجميع، وهذه السياسة الجديدة مرفوضة ويجب إعادة النظر فيها»، مشيرا إلى أن «ما أقر اليوم هو إخلال بمبدأ الدولة وإخلال بالتوازن بالمؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق أجهزة موازية للقوات المسلحة تشبها بدول أخرى وأنظمة اخرى، ما يضعف الدولة العراقية والوحدة الوطنية ويضعف الأمل ببناء بلد موحد مستقر في المقبل من الأيام»، داعيا إلى «إعادة النظر سريعا بما أقر اليوم».

وردا على تمرير القانون أكد النجيفي أن «أي تسويات سياسية وأي كلام حول مصالحات تاريخية ووطنية مرفوضة في ظل توجهات فردية لا تنظر ببعد نظر ولا تنظر بواقع الحياة العراقية».

وشدد على أن «التسوية السياسية المقدمة من قبل التحالف الوطني مرفوضة ولن نناقشها أبدا إلا أن ـكون هناك إعادة نظر بمبدأ الشراكة ومبدأ المواطنة ومبدأ حقوق الجميع لا تفضيل جهة على جهة وفرض الإرادات»، مهددا «بالطعن بقرار الحشد الشعبي من خلال الطرق القانونية المعروفة».

وقال القيادي في تحالف القوى أحمد المساري خلال المؤتمر إن «إقرار قانون الحشد ينسف العملية السياسية والشراكة” في البلاد، وطعنا بالشراكة وتجسيدا لدكتاتورية الأغلبية».

وكان مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوفيتش قد التقى قيادات اتحاد القوى الوطنية ونقل لهم مشروع «التسوية السياسية» التي أعدها التحالف الوطني الشيعي، إلى اتحاد القوى الذي رفض تسلمه ردا على إقرار قانون الحشد الشعبي. وأكد القيادي في الاتحاد اسامة النجيفي رفض فرض إرادة الأغلبية العددية في القضايا الوطنية، ورافضا اعتبار السنة أقلية في العراق.

ورفضت كتلة ائتلاف الوطنية بقيادة اياد علاوي التصويت على قانون الحشد، حفاضا على وحدة البلاد.

وأعلن رئيس الكتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري في مؤتمر صحافي في مجلس النواب رفض حركته لقانون الحشد الشعبي وذلك نابع من عدم جواز تجزئة وتعدد الأجهزة الأمنية في البلاد حيث أن الأمن واحد لا يتجزأ، وكلما كانت الأجهزة الأمنية تؤمن بعقيدة واحدة وتخضع لقيادة واحدة أسهم ذلك في حفظ الأمن والاستقرار والوقوف بوجه المشاريع التقسيمية، مشيرا إلى أن حركته، «كانت تأمل الاتفاق على القانون من القوى الوطنية وليس الإصرار على تمريره بهذه الطريقة دون موافقة القوى الأخرى.

أما رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك فقد عد تمرير قانون الحشد الشعبي بـ«مثابة إنهاء للدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون».

وأضاف المطلك، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء، في تصريح صحافي، الاحد، أن «تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان بمثابة التأسيس لجيش مواز للقوات المسلحة العراقية».

وضمن السياق رفض بيان المجلس الموحد للعشائر في المحافظات الست قانون الحشد، معتبرا إقرار القانون من طرف واحد في المجتمع دون الاهتمام برأي الآخرين هو إمعان في إدامة حالة عدم الرضا التي يعيشها العراق وتصميم على نسف أي محاولة للتسوية. وأكد بيان المجلس أن القانون يمثل من وافق عليه فقط وليس قانون الشعب كله.

بينما قال النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي (سني) «أنا لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية، منوها إلى أن القانون يؤدي إلى إضعاف دور الجيش والمؤسسات الأخرى.

وأكد في تصريح صحافي «أن القانون بصيغته الحالية سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني».

وتحدث النائب المسيحي يونادم كنا لـ«القدس العربي «قائلا إن القرار اعترض عليه نواب اتحاد القوى الوطنية الذين طلبوا وقتا لبحث القانون، والاعتراض أنهم يعتبرون الحشد أقيم على فتوى طائفية وتحمل طابعا طائفيا لأن فيه أكثرية من مكون معين، ولكن الحشد يضم أيضا بعض العناصر من الكيانات الأخرى التي تصدت إلى تنظيم «الدولة» (داعش)، حسب قوله.

وأكد أن البعض علق على الجيش مسؤولية الفشل في مواجهة تنظيم «الدولة»، في حين أن الفشل يتحمله القيادة والسياسيون، وقد تغير الوضع حاليا، مشيرا إلى أن الحشود تضم متطوعين من قوى متعددة، ومن ضمنها تنظيمات مسيحية ومقاتلو العشائر، شملها القانون الجديد، عدا إقليم كردستان لأن لديهم حشودا كردية ولا يحتاجون هذا القانون، والنواب الكرد الحاضرون في القاعة صوتوا للقانون.

وكانت تسريبات أشارات إلى أن نواب التحالف الكردستاني صوتوا على القانون ضمن صفقة مقابل تثبيت حصة قوات البيشمركه في ميزانية 2017 التي يناقشها البرلمان حاليا.

ويشير المراقبون إلى أن الكثير من القوى المعارضة للقانون لديها اعتراضات كثيرة منها أنها تعتبر أن الحشد الشعبي تقوده فصائل أغلبها تضم مقاتلين شيعة لديهم صلات قوية بالحرس الثوري الإيراني، وأنهم ينوون زيادة المشاركة في حروب خارجية كما في سوريا. كما عبر المراقبون عن الخشية من تصاعد الخلافات السياسية والطائفية بعد فرض القرار بالأكثرية العددية وليس بالتوافق كما في السابق.