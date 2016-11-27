﻿مسؤول سوري يصف سياسة أوباما بـ «المنحطة»… ويتحدث عن تطور في العلاقة مع مصر

دمشق ـ «القدس العربي»: سيطر الجيش السوري بشكل تام على حي مساكن هنانو أكبر أحياء حلب الشرقية وبوابتها من الجهة الشمالية بعد معارك طاحنة ضد مقاتلي «جيش الفتح» و»حركة أحرار الشام» وفصائل أخرى تابعة لـ «الجيش الحر»، فيما تلقى الجيش السوري دعماً ميدانياً من حلفائه ومن «لواء القدس» الفلسطيني.

وأمام الجيش السوري عملية جديدة للوصل الجغرافي ميدانياً بين حي مساكن هنانو وحي سليمان الحلبي الذي يسيطر على أجزاء كبيرة منه، وفي حال جرى هذا الوصل الميداني فانه سيفصل بشكل تام أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة إلى شطرين الشطر الأول يضم أحياء الحيدرية، السكن الشبابي، الشيخ خضر، الشيخ فارس، الهلُّك الفوقاني والهلُّك التحتاني، أما الشطر الثاني فيضم أحياء الصاخور، بستان القصر، الكلاسة، الشيخ سعيد، بستان القصر وأحياء أخرى. وخارج كل تلك الأحياء في كلا الشطرين يضرب الجيش السوري طوقاً عسكرياً محكماً على كامل أحياء حلب الشرقية.

في هذه الأثناء تحاول «حركة نور الدين الزنكي» أكبر المليشيات المسلحة التي تحارب الحكومة السورية في مدينة حلب وريفها جمع وتعبئة ما يمكن تعبئته من مقاتلين من كتائب أخرى.

«كتيبة العسرة» أعلنت انضواءها تحت «لواء الزنكي» بدعوى توحيد الصفوف لـ «إسقاط نظام بشار الأسد»، «حركة نور الدين الزنكي» رحبت بالانضمام ودعت الكتائب الأخرى للسير على خطى «كتيبة العسرة».

إلى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها وصلت إلى «أعلى درجات التضامن»، وأشار أيضاً إلى أن العلاقات بين بلاده ومصر ستتطور وأن الأخيرة ستلعب دوراً مهماً، وقال المقداد «العلاقات بين سوريا ومصر يمكن أن تتطور ويمكن أن تلعب مصر دوراً مهماً في المنطقة».

وفي محاضرة له في مقر جريدة «البعث» السورية خصصها للحديث عن الوجود الروسي في سوريا قال المقداد إن العلاقات بين الدول لا تقوم دائما على مرتكزات المصلحة أو السياسة وإنما هنالك محددات أساسية ترتكز عليها وتحددها مثل «الجغرافيا السياسية» التي تلعب دوراً أساسياً في مصالح الشعوب .

المقداد شن هجوماً عنيفاً على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووصف سياستها بـ «الانحطاط» وقال: إن «السياسة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية الأخيرة أثبتت أنها ليست بعيدة عن أكثر المنحطين في السياسة الدولية سواء كانوا من المحافظين الجدد أو من المستعمرين كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا».

وأضاف: يخطئ من يتحدث عن قيم في السياسة الخارجية أو في السياسات العامة للإدارات الأمريكية المتعاقبة بمن في ذلك حلفاؤهم من الدول الغربية على عكس الأصدقاء الروس الذين يسعون لإقامة شراكات في قيادة هذا العالم الذي لا يمكن أن يقاد من مركز واحد وإيديولوجيا خاصة هدفها نهب ثروات الشعوب واستعبادها.

المقداد أكد أن أي تحرك للجانب الروسي مهما كان وعلى أي مستوى فإنه يتم بالتنسيق مع القيادة السورية ضمن احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق قول المسؤول السوري، وأضاف أن «روسية حريصة على السيادة السورية وأن الرئيس بشار الأسد لن يتخلى عن هذه السيادة ولن يتنازل عنها». وقال المقداد إن «الدعم الروسي لسوريا في معركتها ضد الإرهاب وضع حداً للتدخل الغربي في شؤون سوريا الداخلية التي كان يريد الغرب تدميرها لافتاً إلى أن الاتحاد الروسي استخدم الفيتو خمس مرات من أجل سوريا وهذا الإجراء لا يتم إلا في الحالات التي تقتضي ذلك».