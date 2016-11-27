﻿الداخلية التونسية تنفي إيقاف فتيات في حانة بتهمة «الإخلال بالآداب العامة»

تونس – «القدس العربي»: أثار خبر نشرته وزارة الداخلية التونسية حول إيقاف عدد من الفتيات في إحدى الحانات بتهمة «الإخلال بالآداب العامة» جدلاً كبيراً، قبل أن تصدر الوزارة لاحقاً تصويباً للخبر يشير إلى أن الفتيات تتعلق بهن قضايا عدلية.

ونشرت الوزارة على موقعها بلاغاً يتحدث عن ايقاف مجموعة من الفتيات بحانة في أحد الفضاءات التجارية بتهمة تتعلق بـ«المظاهر المخلة بالاداب العامة»، لكنها أصدرت لاحقاً بلاغاً جاء فيه «على إثر ما تمّ نشره على الموقع الرسمي لوزارة الدّاخليّة بشأن إيقاف مجموعة من الفتيات في حانة وسط العاصمة ومراجعة هذا الخبر الذي تمّ تداوله على شبكات التّواصل الإجتماعي، ورفعا لكلّ لبس، توضّح وزارة الداخلية أنّ الفتيات موضوع الخبر الذي تمّ نشره تعلقّت بهنّ قضايا عدليّة».

وعلق الباحث عادل اللطيفي على الخبر بقوله «توضيح وزارة الداخلية لبيانها الأول المتخلف غير مقنع. فقد تم حذف «إيقاف بنات في حانة» ثم قيل إن الأمر يخص من تعلق في شأنهن تتبع قضائي (بهذا المعنى). أولاً لماذا الربط بين الشابات والحانة منذ البداية؟ ثانياً تعودنا في بيانات الداخلية على عبارة «مفتش عنهم» فلمَ لم يقع استعمال هذه الصيغة ومنذ البداية».

وأضاف على صفحته في موقع «فيسبوك: «أعتقد أن قسم الإعلام في وزارة الداخلية أضاف من هواجسه الكثير. إما أن الموضوع لا يتعلق فعلاً بحانة أو أن الأمر مفتعل أصلاً ولا إيقاف في الموضوع…في كل الحالات لا بد من محاسبة المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية، بعد أن وصلت رائحة هذا التخلف إلى جهات من العالم نعول عليها لاستعادة النشاط السياحي».

وكان عدد من النشطاء تحدثوا في وقت سابق عن وجود «شرطة دينية» في تونس إثر تداول شريط يوضح قيام بعض عناصر الأمن بإغلاق أحد المقاهي بتهمة تقديم مشروبات للمفطرين في شهر رمضان، غير أن الوزارة نفت هذا الأمر مشيرةً إلى أنها حالة فردية، وأكدت لاحقاً أنها قامت بمحاكمة عناصر الأمن المسؤولين عن الحادثة.